Nel corso dell'episodio 286 di Fairy Tail è avvenuto un pericolosissimo incontro!

Trasmesso in Giappone nelle prime ore del mattino, l’episodio 286 di Fairy Tail - o se preferite il 9° della terza e ultima serie dell’anime - ha trascinato il Team Natsu in terra straniera, dove questo si è imbattuto in un nemico dotato di un potere inimmaginabile... Tutti i dettagli dopo il salto!

Dopo aver scoperto da Mest che il Master Makarov ha sciolto la gilda Fairy Tail per proteggere la propria “famiglia” e rallentare il più possibile l’invasione del potente Impero Alvarez, Natsu Dragneel e compagni sono partiti alla volta del continente occidentale, al fine di salvare l’anziano stregone.



Durante l’episodio 286, tuttavia, Natsu, Gray Fullbuster e gli altri si sono imbattuti in una maga appartenente ai dodici guerrieri d’élite dell’Impero Avarez: l’affascinante e al contempo glaciale Brandish μ, ossia uno dei cosiddetti “Spriggan Twelve”. Doppiata da Manami Numakura (Paula McCoy nella trasposizione animata di Nisekoi), l’avvenente fanciulla è dotata infatti di un potere magico spaventoso e ben più grande di quello dello stesso Makarov, ragion per cui il suo improvviso arrivo ha letteralmente sconvolto Natsu e Gray.

Il video consultabile in calce all'articolo ci mostra infatti il modo in cui i due maghi di Fairy Tail hanno reagito dinanzi alla spropositata energia magica sprigionata dalla nuova avversaria. Sempre in calce all'articolo, inoltre, vi proponiamo alcuni screenshot tratti dalla suddetta puntata, i quali rivelano che anche il "Team B" di Fairy Tail si è recato in missione, al fine di ritrovare Laxus Dreyar ed i componenti della sua guardia personale.

E voi, cosa ne pensate della bellissima Brandish e della sua fenomenale introduzione?