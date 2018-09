Nel corso dell'episodio 856 di ONE PIECE ci verrà svelato un segreto inimmaginabile!

Pubblicato in Giappone nelle prime ore del mattino, il nuovo trailer di ONE PIECE ha destato la curiosità dei fan sparsi per tutto il globo, in quanto la puntata di domenica prossima svelerà un importante segreto che riguarda un maestoso personaggio introdotto proprio durante la saga di Whole Cake Island.

Intitolato “Il segreto proibito - La merenda di Katakuri”, l’episodio 856 di ONE PIECE dovrebbe appunto svelare il segreto proibito di Charlotte Katakuri, l’invincibile Generale dei Dolci, nonché figlio dell'imperatrice Big Mom, che il pirata di gomma ha intrappolato nel cosiddetto Mirro-World, affinché questi lasciasse in pace gli altri pirati di Cappello di Paglia.



Visionabile in chiosa all’articolo, il suddetto filmato anticipa l’arrivo di tre cuochi alla guida di un carro pieno di dolci, che probabilmente rappresentano la merenda quotidiana del generale. Impassibile e composto come sempre, questi utilizza dunque i propri poteri speciali per erigere un santuario inaccessibile, dove consumare il pasto lontano da occhi indiscreti.

Una scena in particolare ci mostra il terrore dipinto sul volto di Katakuri, portandoci a sospettare che il protagonista Monkey D. Luffy scoprirà infatti un terribile segreto sul conto del rivale. È mai possibile, secondo voi, che proprio questa presunta scoperta cambi radicalmente l’esito del loro violentissimo combattimento?!