Nel corso di Dragon Ball Super 124, Freezer metterà infine in atto il proprio piano!

Dal momento che l’attuale arco narrativo di Dragon Ball Super è ormai prossimo a raggiungere il proprio climax, gli episodi delle settimane a venire saranno sempre più intensi e ricchi di colpi di scena. Uno in particolare, secondo gli spoiler più recenti, riguarda il tiranno Freezer ...

Stando a quanto riportato dalla fonte d’informazione Todd Blankenship, nel corso dell’episodio 124 di Dragon Ball Super assisteremo infine al chiacchierato tradimento perpetrato dall’alieno, il quale cercherà in tutti i modi di assicurarsi la propria sopravvivenza. Segue la nuova sinossi completa dell’episodio.



Dragon Ball Super 124 - Un attacco tempestoso e feroce! Gohan combatte con le spalle al muro!!

Data: 21 gennaio

Trama: Mentre Gokun e Vegeta affrontano Jiren, Freezer avanza una proposta all’avversario Dyspo: “Qualora l’Universo #11 dovesse vincere, utilizzate le Super Sfere del Drago per resuscitarmi. Promettimelo, e non avrò problemi a cooperate con l’Universo #11”.



Mentre nella scorsa puntata Freezer è stato testimone della forza e velocità del Pride Trooper, i prossimi episodi di Dragon Ball Super potrebbero dunque portarlo a convincersi dell’inevitabile vittoria dell’Undicesimo Universo. Del resto, i Saiyan e C-17 sembrano alquanto in difficoltò contro Toppo e Jiren, pertanto la scelta di cambiare team, agli occhi del tiranno intergalattico, potrebbe essere la scelta più saggia…



Nel corso del Torneo del Potere, Freezer ha dato l’impressione di voler tradire Goku e gli altri almeno un paio di volte, ma quante possibilità vi sono che i nobili Pride Trooper scendano a patti con un essere tanto spregevole?