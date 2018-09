Nel corso di Thor #4, la corona di Hel è stata oggetto di una disputa molto movimentata!

Il figlio di Odino è stato molte cose nella sua vita: un Vendicatore, un indegno, un monarca, ma principalmente lo conosciamo tutti come il legittimo Dio del Tuono. Pare tuttavia che nel corso del più recente numero della testata a lui dedicata, l’asgardiano più famoso del fumetti abbia acquisito un nuovo titolo!

Scritto da Jason Aaron per i disegni di Mike del Mondo, Thor #4 ha visto Loki e Thor raggiungere Hel, il reame dei morti. Questo luogo maledetto è divenuto la prima linea nella lotta contro Sindr, figlia di Surtur e sovrana di Muspelheim. Sindr ed il suo regno si sono infatti alleati con Malekith, l’elfo oscuro che ha trascinato quasi tutti i dieci regni nella cosiddetta Guerra dei Regni.



Una volta giunti a Hel, Loki e Thor si sono ricongiunti col fratello Balder, sovrano di Niffleheim e attuale reggente di Hel. Balder, infatti, governa Hel sin dalla battaglia contro Sindr. Al suo fianco vi sono inoltre l’amata Karnilla e Skurge l’Esecutore.



Gli eroi hanno guidato una spedizione verso l’accampamento dei nemici, credendo che questi nascondessero una qualche super arma. Quello che hanno trovato all’interno della base, invece, sono i figli di Loki: Hela, ex-regnante di Hel, e suo fratello, il lupo Fenris.



Pretendendo il proprio trono, Hela ha attaccato gli Asgiardiani, ma Loki è riuscito a fermare i combattimenti attraverso un piano piuttosto ingegnoso: convincendo Hela e Balder a collaborare per poter sopravvivere all’assalto di Sindr, Loki ha suggerito un matrimonio che permetta loro ci regnare insieme su Hel.



Seppur a malincuore, i due hanno accettato di seguire il piano del Dei degli Inganni, ma le nozze sono state interrotte dall’arrivo di Thanos e Sindr, che subito ha privato Balder della sua corona. Fortunatamente Thor è riuscito a raccoglierla prima della nemica, e dopo averla posata sul proprio capo, il Dio del Tuono è divenuto “Thor, il Sovrano di Hel, branditore del Deathstorm”.



Il regno di Thor, tuttavia, è stato di breve durata, poiché l’asgardiano ha usato i suoi nuovi poteri per sconfiggere Sindr e arrestare l’avanza delle sue forze. Hela, in seguito, ha subito reclamato la propria corona, regnando su Hel assieme a Karnilla, mentre Thor, Loki e Balder sono tornati nel regno dei vivi.



Cosa ne pensate del breve ma sorprendente regno di Thor? Vi sareste mai aspettati che l'asgardiano sarebbe diventato addirittura il sovrano di Hel?