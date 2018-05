Nel film di Dragon Ball Super ci sarà spazio anche per i personaggi femminili!

Continuano a emergere nuove informazioni su Dragon Ball Super Movie, principalmente grazie alle dichiarazioni di Akio Iyoku apparse sul sito ufficiale del franchise. Questa volta parliamo dei personaggi femminili della serie, che a quanto pare torneranno ad avere un certo quantitativo di spazio nella storia.

Grazie alle traduzioni emerse online dall'intervista di Iyoku, sappiamo che lo script originale di Akira Toriyama restituirà un ruolo più o meno rivelante alle protagoniste di Dragon Ball, grazie anche a un character design che valorizzerà le loro fattezze.

Secondo la traduzione di Herms98, le nuove dichiarazioni sono le seguenti:

"Bulma e il resto del cast femminile questa volta saranno davvero attraenti. La storia di Toriyama include tanto fan service, ma è probabile che Iyoku intendesse più nel senso di piacere alla massa che in termini sensuali"

Le varie Bulma, Chichi, Videl e così via, insomma, saranno rappresentate in modo particolare. Il character design di Dragon Ball Super Movie, peraltro, è affidato a Naohiro Shintani, disegnatore che è stato scelto da Akira Toriyama in persona al termine di una lunga sessione di audizioni.

Il 20° film del franchise uscirà nelle sale cinematografiche giapponesi il 14 dicembre 2018, potrebbe essere ambientato tra passato e presente e racconterà le origini della forza dei Saiyan.