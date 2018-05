Nel manga di Dragon Ball Super sarà assente l'Ultra Istinto Imperfetto?

Continuano ad arrivare spoiler sul capitolo 36 del manga di Dragon Ball Super. Le ulteriori anticipazioni, che ci pervengono dalla Rete, anticipano un'altra, grande differenza rispetto alla versione anime della serie: l'assenza dell'Ultra Istinto Imperfetto per Goku.

A quanto pare, dunque, l'opera cartacea di Toyotaro includerà soltanto la trasformazione nell'Ultra Istinto Perfetto, la forma definitiva che conferisce a Goku capelli, sopracciglia, occhi e aura argentati. Secondo le anticipazioni che arrivano da Reddit - che ci informano di alcuni spoiler già pervenutici, come l'eliminazione a sorpresa di due membri dell'Universo 7 - il Migatte No Gukui nella sua forma incompleta sarà escluso dal manga dell'opera.

Quello che è stato definito dai fan "Ultra Instinct Omen", ovvero la forma incompleta del power up che neanche gli dei della distruzione riescono a padroneggiare, sarebbe quindi una licenza esclusiva dell'adattamento animato firmato Toei Animation. Non è la prima volta che accade: d'altronde abbiamo già visto trasformazioni e power up come il Super Saiyan Blue Kaiohken e il Super Saiyan Blue Evolution di Goku e Vegeta, assenti a loro volta dal manga in favore del SSJ Blue Full Power o anche il Super Saiyan God con i capelli rossi per il principe dei Saiyan.

Sorge quindi spontanea una domanda: duelli come quello che vede Goku Ultra Istinto in modalità imperfetta e Kefla, la fusione tra Kale e Caulifla (uno scontro che ha suscitato grande entusiasmo nei fan) saranno a loro volta esclusi dal manga? Anche Kefla sarà una licenza esclusiva dell'anime?

Stiamo a vedere quali altre anticipazioni giungeranno dal Giappone.