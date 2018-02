Nel manga di Dragon Ball Super, il Settimo Universo ha effettuato una partenza notevole!

Mentre l’anime di, domenica prossima, ci mostrerà la prima parte dello scontro finale del Torneo del Potere, il manga illustrato dal sensei Toyotaro è invece appena entrato nel suddetto arco narrativo. Scopriamo come se la stiano cavando i Saiyan nel fumetto!

Lanciato in Giappone solo qualche giorno fa (come vi abbiamo accennato in un recente articolo), il capitolo 33 dell’adattamento cartaceo di Dragon Ball Super ha infine segnato l’inizio della tremenda competizione indetta dai due Zeno, intenzionati a sfruttare la stessa per eliminare le sette realtà più deboli del Multiverso.



Come prevedibile, i combattenti del Settimo Universo non hanno perso tempo, portando immediatamente a casa i primi risultati. Mentre i fratelli C-17 e C-18 hanno eliminato rispettivamente un guerriero del Decimo Universo e due rappresentanti del Secondo, l’orgoglioso Vegeta è stato preso di mira da Nink del Quarto e Katopesla del Terzo (un guerriero che, almeno nell’anime, è stato eliminato solo nelle fasi avanzate del torneo, dopo aver sfidato numerosi avversari). Dando prova di essere molto determinato ad ottenere la vittoria, il Principe dei Saiyan si è però sbarazzato dei due contendenti senza compiere il benché minimo sforzo, scaravendoli entrambi fuori dal ring.



Goku, evidentemente interessato a mettere alla prova fin dall'inizio il potere di Jiren il Grigio (che in questa occasione non l’ha degnato nemmeno di uno sguardo), è stato invece accerchiato da un manipolo di Pride Trooper, che difatti l’hanno già costretto a trasformarsi in Super Saiyan. Nessuno dei suoi assalitori, tuttavia, è ancora stato sconfitto. È mai possibile che a Goku, quantomeno nel manga, interessi soltanto affrontare il fantomatico mortale che nemmeno gli Dei della Distruzione potrebbero sconfiggere?



Dal momento che anche Freezer ha eliminato un guerriero del Decimo Universo, la squadra di Lord Beerus ha finora portato a casa ben sei vittorie, mentre gli altri universi non hanno ancora ottenuto alcun risultato. Una partenza niente male, non trovate?