Nel manga di My Hero Academia Midoriya ha avuto un sogno importante sullo One For All

L'ultimo capitolo di My Hero Academia ha visto Midoriya incontrare il possessore originale dello One For All in un sogno. Oltre a sperimentare un vero e proprio tocco fisico da parte dell'utente originale, Midoriya afferma che, alla fine del sogno, ha potuto vedere chiaramente tutti i suoi predecessori che hanno ereditato lo One For All.

Midoriya aveva già incontrato gli spiriti dello One For All in precedenza durante il Festival dello Sport, per l'esattezza nel suo scontro con Shinso, ma non erano che silhouette. Ora, anche se ci sono due utenti ancora coperti da una silhouette indistinta, Deku ha visto chiaramente i volti dei suoi predecessori, e ciò conferma che c'è una presenza all'interno dello One For All, presenza che si rivolge direttamente a Midoriya.

A differenza di quanto detto in precedenza da All Might, sembra esserci un senso di consapevolezza all'interno del quirk. Il fatto che anche il primo utente abbia parlato con Midoriya sembrava prendere alla sprovvista All Might, il quale afferma che non ha mai sperimentato un simile sogno, né il suo maestro Nana Shimura ha menzionato qualcosa a riguardo. Ma quando All Might ripensa al passato, ricorda una conversazione tra lui e Shimura, in cui lei affermò che ebbe un sogno che non era un sogno, ma vestigio del potere dello One for All.

La sua teoria è che oltre a immagazzinare il potere di ogni utente, il quirk trasferisca al successore anche l'ambizione del precedente utilizzatore (o anima se vogliamo). Ecco perché è così sicura che anche se l'utente dello One For All dovesse cadere, si riunirebbe agli altri al suo interno. Oltre a ciò, sebbene nessuno dei due sappia cosa il primo utente intendesse per "Singolarità" del potere One For All, All Might e Midoriya hanno condiviso un bel momento insieme in cui Deku ha potuto osservare quanto Shimura fosse bella e capace.

My Hero Academia esplorerà sicuramente più a fondo il tema One For All in futuro, per ora non ci resta che attendere.