Nel nuovo arco di Dragon Ball Super ci sarà un tradimento ai danni di Goku?

Nell'ultimo arco narrativo di Dragon Ball Super, iniziato pochi mesi fa, abbiamo visto fare il suo ingresso nel cast dei cattivi Moro, il divoratore di pianeti. Ma, seconda una teoria che sta circolando negli ultimi giorni tra i fan, sembra che l'antico essere non sarà l'unico avversario dell'arco "il Prigioniero della Pattuglia Galattica".

Secondo la teoria dei fan, i protagonisti di Dragon Ball Super dovranno affrontare niente poco di meno che il tradimento di un personaggio. L'indiziato dei lettori è Merus, agente della pattuglia galattica da poco introdotto nel manga e che ha già dimostrato di essere abbastanza forte e rapido da poter mettere KO sia Goku che Vegeta con due soli colpi. Lo stesso agente è stato anche mostrato mentre utilizzava una combinazione di velocità impercettibile e un'impeccabile astuzia per stendere un'intera banda di ladri intergalattici. Proprio questa grande capacità combattiva dell'agente ha messo sugli attenti Vegeta, il quale ha già avvisato Merus che scoprirà qual è la fonte del suo potere. Ma, secondo la teoria dei fan, questa scoperta arriverà troppo tardi!

I lettori di Dragon Ball Super pensano che sia troppo comodo che Merus e l'antagonista del nuovo arco narrativo, Moro il divoratore di pianeti, siano entrambi apparsi nello stesso periodo nell'universo di Dragon Ball e che entrambi siano abbastanza potenti da poter battere senza difficoltà Goku e Vegeta. Questi fan pensano che Merus si rivelerà essere un traditore in combutta con Moro, con l'antica entità che poi si rivelerebbe essere anche la fonte di potere dell'agente galattico. Si specula anche sul fatto che sia stato Merus a liberare Moro, in cambio del potere derivante dalla magia del perfido stregone. La teoria, basandosi solo su un punto di vista narrativo, potrebbe avere un senso, considerato che sarebbe strano che in un arco narrativo di Dragon Ball Super ci siano due nuovi nemici scollegati tra loro. E voi cosa pensate? Merus è una talpa e lavora con Moro oppure si rivelerà essere un alleato di Goku e Vegeta?