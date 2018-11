Nel nuovo capitolo di EDENS ZERO sono avvenuti dei preoccupanti rapimenti!

Per la gioia dei fan del sensei Hiro Mashima, questa settimana, assieme al nuovo numero di Fairy Tail: 100 Years Quest, è stato pubblicato anche il diciottesimo capitolo di EDENS ZERO. Come si sarà concluso il più recente scontro del protagonista Shiki Granbell? Scopriamolo dopo il salto!

Come i lettori ricorderanno, il ragazzo è recentemente corso in soccorso della splendida Lavilla, la B-Cuber che nello scorso capitolo ha rischiato di essere rapida da un misterioso individuo incaricato di catturare tutte le video maker presenti sul pianeta Blue Garden. Essendosi immischiato negli affari del rapitore, anche Shiki è divenuto un bersaglio...



Narrataci attraverso le pagine del diciottesimo capitolo di EDENS ZERO, la battaglia fra i due individui è stata inizialmente piuttosto equilibrata: potendo contare sul misterioso potere dell’Ether, Shiki è più volte riuscito a cogliere di sorpresa il nemico, che per tutta risposta ha contrattaccato coi propri ninjutsu.



Non solo il cyborg ha la capacità di staccare le proprie mani e di controllarle a distanza, ma addirittura è in grado di ricorrere a curiosi tecniche ninja dall’indicibile potere distruttivo. Utilizzata nel pieno del traffico, una di queste avrebbe potuto togliere la vita a decine e decine di passanti, che tuttavia sono stati prontamente salvati dal coraggioso Shiki.



Adirato dal comportamento dell’avversario, il ragazzo ha dunque cercato di riprendere lo scontro e di fargliela pagare per aver coinvolto degli innocenti civili, ma proprio in quel delicato frangente il rapitore ha ricevuto l’ordine di ritirarsi immediatamente. Rivelando di chiamarsi Jinn, il cyborg ha dunque invitato Shiki a seguirlo sul pianeta Guilst, dove i due, al momento opportuno, potranno portare a termine la loro sfida.



Salutata una Lavilla colpita dalla dinamicità del combattimento, Shiki e E.M. Pino sono poi tornati alla Gilda degli Avventurieri, dove un Happy semidistrutto ha portato una notizia terribile: Rebecca è stata rapita! Qualche istante dopo, infatti, un annuncio televisivo ha allertato l’intera città circa i molteplici casi di rapimento registrati nelle ultime ore, spingendo Shiki e compagni a dirigersi sul pianeta menzionato da Jinn.



Per le strade, intanto, un’affascinante fanciulla dai lunghi capelli neri si direbbe interessata alla nave spaziale EDENS ZERO.... Chi sarà mai?! E soprattutto, che ne sarà di Rebecca e delle altre B-Cuber rapite per ordine del potente e misterioso “Sister”?