Nel nuovo capitolo di ONE PIECE molti personaggi assenti da tempo torneranno nel manga

Il Reverie è pronto a cominciare nel manga di ONE PIECE. Il vertice che si svolgerà a Marijoa vedrà riuniti tutti i membri del Governo Mondiale nonché i massimi esponenti della Marina posti a protezione dell'evento. Sappiamo che due ammiragli saranno presenti all'assemblea, ma pare che anche il nuovo Grand'ammiraglio farà il suo ritorno.

Sì, stiamo parlando di Akainu. L'ex ammiraglio, ora Grand'ammiraglio della Marina tornerà in occasione del Reverie, e sembra che sarà più in forma e arrabbiato che mai. L'ultima volta che il personaggio è apparso nel manga è stato alla fine dell'arco narrativo di Dressrosa ma, secondo uno spoiler di Yonkou Productions, Akainu -o Sakazuki - farà la sua comparsa a New Marineford nel capitolo 905.

Il Grand'ammiraglio apprende che Fujitora vuole venire al quartier generale, ma Akainu nega a quest'ultimo il permesso alla luce delle sue azioni di Dressrosa. Fujitora non può mettere piede a New Marineford finché non avrà assicurato alla giustizia Monkey D. Rufy e Trafalgar D. Law e, come sanno i fan, questo obiettivo è più facile a dirsi che a farsi.

Durante il capitolo, Akainu viene messo al corrente delle ultime azioni di Rufy. L'incandescente capo della Marina scopre così cosa sia esattamente successo a Whole Cake Island durante lo scontro tra Big Mom e Cappello di Paglia, ma La marina infuocata scopre che cosa ha fatto il capitano a Whole Cake Island, ma il briefing viene interrotto dalla notizia che alcuni pirati sono all'inseguimento della principessa del regno di Lulusia.

Il capitolo 905 di ONE PIECE uscirà oggi sulle pagine di Weekly Shonen Jump, rivista giapponese edita da Shueisha.