Nel nuovo numero di Doctor Strange c'è stato un inaspettato e gradito ritorno

Un personaggio importante dell'universoha fatto un ritorno sorprendente in una delle uscitedi ieri. Il ritorno è avvenuto in. Il numero continua la storia del Marvel Legacy in cui ilha perso le responsabilità di, titolo ora passato a

Attenzione possibile Spoiler

Da quando è divenuto Stregone Supremo, Loki ha preso residenza nel Sancta Sanctorum insieme all'ex apprendista di Strange, Zelma Stanton. Il numero rivela che Loki sta cercando un incantesimo chiamato Esilio di Singhsoon. All'inizio, il Doctor Strange afferma che l'incantesimo è solo un mito, ma il suo atteggiamento cambia quando apprende che Loki e Zelma stanno diventando "romanticamente coinvolti".

Non è tuttavia gelosia quella mostrata da Strange. L'Esilio di Singhsoon esiste ed è nascosto dietro una porta sigillata magicamente nel Sancta Sanctorum che Loki semplicemente non può aprire nonostante i suoi migliori sforzi. L'incantesimo è descritto come una sorta di opzione nucleare mistica per quando le cose vanno storte.

Strange rivela che ha posseduto l'incantesimo per un po 'di tempo e che è sempre legato all'anima di qualcuno a cui interessa, per dissuadere dal suo uso, a meno che non si abbiano assolutamente altre opzioni. L'incantesimo è attualmente legato all'anima di Zelma Stanton. Se Zelma apre veramente il suo cuore a Loki, allora quest'ultimo avrà accesso all'incantesimo. È questa disperazione che porta Strange a fare ciò che fa in seguito.

Strange si arrampica su una montagna innevata e trova una casa dall'aspetto sorprendentemente suburbano arroccata sulla cima. Un uomo sta irrigando il suo giardino e non è felice di vedere l'ex Stregone Supremo. i due hanno una conversazione tesa, con l'uomo che ricorda a Strange che ha promesso di non venire mai a cercare il suo aiuto. L'intera conversazione sta avvenendo nella mente dell'uomo, il quale ricorda a Strange di non essere più pazzo. Strange afferma allora che è grazie al suo aiuto se non lo è più. Ma il dottore non ha bisogno di quest'uomo, di nome Robert, ha bisogno...

Di Sentry!!! Questo è stato assente dai fumetti della Marvel per un po 'di tempo quindi, per coloro che non lo conoscono, è un personaggio creato da Paul Jenkins e John Romita Jr in una serie Marvel Knights. In seguito è stato protagonista della scena di Brian Michael Bendis su New Avengers. Sentry era incredibilmente potente, ma la sua psiche ospitava anche una seconda personalità, chiamata Void, che era ancora più potente e letale.

Per fermare Void, il Doctor Strange e Mr. Fantastic cancellarono ogni ricordo di Sentry dalle menti di ogni essere sulla terra, inclusi loro stessi. Sentry è stato trovato dai New Avengers e si è unito al team per un po 'di tempo. Più tardi, fu manipolato da Norman Osborn e Void fu rilasciato di nuovo, questa volta fuso nel corpo di Sentry, prendendo il pieno controllo del supereroe. Sotto il controllo di Void, Sentry uccise sia Ares che Loki e distrusse tutta Asgard.

Fu fermato solo quando Iron Man lo colpì con un intero Helicarrier S.H.I.E.L.D. Ciò ha permesso alla personalità di Sentry di tornare in superficie. Ha implorato la morte, e Thor gliel'ha data, poi ha lasciato cadere il corpo dell'eroe nel sole. Sentry è stato resuscitato come Cavaliere della Morte dai Gemelli Apocalisse. Thor è stato però in grado di convincerlo ad aiutare gli Avengers a difendere la terra da un Celestiale. L'ultima volta che Sentry è stato visto era ancora pazzo, ma stava trasportando il corpo del Celestiale in un lungo viaggio nello spazio.

Un grande ritorno nel palcoscenico Marvel Legacy. Potete vedere il ritorno di Sentry in calce alla notizia.