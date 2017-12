Nel prossimo episodio di One Piece scopriremo l'oscuro passato di Sanji!

Ora checonosce la verità sul suo imminente matrimonio, le cose su One Piece stanno per diventare più serie mentre il cuoco è costretto a confrontarsi con i suoi sentimenti e l'oscura verità che è stata rivelata su

L'anteprima dell'episodio 819 di One Piece ha anticipato un imminente sguardo sul passato di Sanji, ed è molto più oscuro di quanto qualsiasi fan potesse prevedere. L'anteprima mostra un giovane Sanji, che già in giovane età sembra essere molto diverso dal resto della famiglia Vinsmoke.

Ancora più importante, l'anteprima mostra che sua madre era molto malata e costretta a riposo a letto. Sanji è diverso dai suoi fratelli in più di un modo e Reiju gli rivelerà il perché. I fan che hanno letto il manga conoscono già questa rivelazione, in quanto il padre di Sanji ha costretto la madre a dare alla luce dei bambini che avrebbe allevato solo come armi senza emozioni.

Ma sua madre assunse un farmaco per assicurarsi che i suoi figli nascessero umani, e Sanji fu l'unico a essere colpito dagli effetti del medicinale. A causa delle sue emozioni, messe in relazione con l'assenza totale di esse nei suoi fratelli, Sanji fu rinnegato da suo padre e tenuto prigioniero nel castello dei Vinsmoke.

In seguito fu dichiarato legalmente morto, e Reiju alla fine aiutò Sanji a fuggire per vivere una vita da solo lontano dalla sua severa famiglia. One Piece si trova attualmente nel vivo dell'arco narrativo "Whole Cake Island".