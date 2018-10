Nel prossimo episodio di Tokyo Ghoul:re nascerà una nuova organizzazione?

L’episodio 16 dell’anime di Tokyo Ghoul:re è stato trasmesso soltanto ieri, ma in rete sono già disponibili le primi immagini e addirittura la sinossi ufficiale della puntata che verrà trasmessa la prossima settimana sul circuito televisivo nipponico e sulla piattaforma di streaming VVVVID. Ve li proponiamo subito dopo il salto!

A giudicare dal contenuto della nuova sinossi, degli eventi totalmente inaspettati si verificheranno nell’episodio 17 di Tokyo Ghoul:re, che ricordiamo verrà trasmesso il prossimo 6 novembre.



Tokyo Ghoul:re – Episodio #17 – Confluenza, confusione: MovE

Data: martedì 6 novembre 2018

martedì 6 novembre 2018 Trama: “I ghoul scappano da Rushima. L’ex-componente della Squadra 0 del CCG Take Hirako aiuta Kaneki - il quale ha tolto la vita ad Arima - a scappare, mentre tutti gli radunano nel nascondiglio. Nonostante i ghoul e la Squadra 0 siano in posizioni totalmente opposte, e quindi incompatibili, si uniscono per lottare per le loro rispettive convinzioni e formano l’organizzazione “Capra”. Kaneki diventa il leader dell’organizzazione, nonché il ‘Re con un occhio solo’. Akira e Amon, che sono riusciti a scappare da Rushima con l’aiuto di Kaneki e degli altri, scelgono di seguire i propri cuori dopo un lungo periodo di grandi dubbi..."

Tratto dall’omonimo manga di Sui Ishida, l'anime di Tokyo Ghoul:re è trasmesso in Italia sulla piattaforma di streaming gratuito (e legale) VVVVID, che ogni settimana ce ne propone una nuova puntata con sottotitoli in italiano. La versione home video, invece, è curata dall'editore Dynit, che nel mese di dicembre ne pubblicherà il primo cofanetto in DVD e Blu-ray disc. Sebbene il fumetto si componga di 14 volumetti, per un totale di 179 capitoli, è stato annunciato che la serie d’animazione vanterà 24 episodi in tutto.