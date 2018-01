Nel prossimo numero di Darth Vader, il "segreto" del villain di Star Wars verrà rivelato!

La vita precedente dicomeè ancora un segreto ben custodito nel mondo dei comics di Star Wars , ma nel prossimo numero di, scritto da, un personaggio del passato discoprirà la vera identità del villain.

In Darth Vader #6, i lettori hanno scoperto che Jocasta Nu è sopravvissuta all'Ordine 66, il comando che Palpatine diede a Vader per sradicare tutti i Jedi, anche Youngling, nella Vendetta dei Sith. Nu, fece il suo debutto ne L'Attacco dei Cloni come ex Maestro Jedi relegato a sorvegliare gli archivi dell'Ordine. Il personaggio deve ancora dimostrare le sue abilità con una spada laser, cosa che il prossimo numero della serie, il 10°, certamente cambierà.

Quando Vader rintraccia Jocasta, un droide medico riconosce i suoi bio-segni e lo identifica come Anakin. Jocasta, essendo l'intraprendente Jedi che è, non ha bisogno di altro per mettere insieme tutti i pezzi del puzzle e determinare che, non solo Anakin è diventato Vader, ma che Palpatine è colui che ha tirato i fili per tutto il tempo. Inoltre, mentre c'è spesso un rispetto reciproco tra Maestro e Apprendista, nel caso di Palpatine e Vader, il Maestro ha sviluppato un disprezzo per il suo Apprendista, anche riferendosi a quest'ultimo come suo "schiavo" nel libro Aftermath: Empire's End. La percettiva Jocasta è stata persino in grado di dedurre questo dettaglio della relazione.

Le sue abilità con la Forza si dimostrano così forti, infatti, che attraverso la concentrazione con l'energia mistica, Jocasta scopre tutti i segreti di Anakin. Non avendo visto Jocasta in nessun altro film di Star Wars dopo L'Attacco dei Cloni, si potrebbe presumere che le cose non finiranno bene per lei. Eppure, anche con il suo destino incerto, il personaggio non ha mai esitato nella convinzione che la Luce sconfiggerà l'Oscurità:"La Forza è eterna. Non può avere fine, non può essere fermata, non finché esiste la vita. Troverà i suoi contenitori. Lo fa sempre. Lo ha già - lo sai. Ce ne sono altri, in attesa nella galassia. Quando sarà il momento giusto, i Jedi risorgeranno di nuovo."

Darth Vader #10 uscirà il 10 Gennaio.