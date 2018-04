Nel secondo episodio di Steins;Gate 0 assisteremo all'introduzione di Amadeus?

In attesa di poter visionare il secondo episodio di Steins;Gate 0, che appunto verrà trasmesso sul circuito televisivo nipponico il prossimo 19 aprile, ecco emergere in rete la relativa sinossi ufficiale ed una manciata di screenshot inediti tratti appunto dalla puntata. Cosa ci aspetta questa settimana?

Steins;Gate 0 #2 - Epigrafe chiusa

Data: 19 aprile

19 aprile Trama: "Okabe partecipa ad una seminario del professor Leskinen presso la Victor Chondria University. È qui che Kurisu spiegò la propria teoria secondo cui memoria umana potrebbe essere archiviata in dati. Quello che segue è l’introduzione dell’IA chiamata “Amadeus” che è stata costruita sui ricordi e i sentimenti degli umani."

Se nel primo episodio si è parlato di conservare i ricordi degli esseri umani e immagazzinarli in appositi il robot, il secondo episodio sembrerebbe invece intenzionato a mettere in pratica quest’affascinante (e invero un po’ inquietante) teoria.

Tratto originariamente da una visual novel di successo sviluppata da 5pb., l’anime originale di Steins;Gate si compone di 24 episodi, più uno speciale che appunto introduce la trama di Steins;Gate 0 ed un OAV. La serie è disponibile anche in Italia grazie all’editore emiliano Dynit, che lo scorso anno ha anche pubblicato il film d’animazione collocato cronologicamente dopo i fatti dell’episodio 24.

Anch'esso tratto da una visual novel, Steins;Gate 0 è invece un midquel composto da 23 episodi, più uno che verrà incluso solo ed esclusivamente nell’edizione home video e che di conseguenza non andrà in onda. Al momento Dynit non ha ancora licenziato i diritti della nuova serie televisiva, ma questa è già visionabile con sottotitoli in italiano sulla piattaforma di streaming gratuito (e legale) VVVVID.