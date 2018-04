Nel secondo episodio di Tokyo Ghoul:re c'è stata una reunion attesissima!

Nella giornata di ieri (martedì 10 aprile) VVVVID ha diffuso il secondo episodio di Tokyo Ghoul:re, adattamento anime a cura di Studio Pierrot del manga di Sui Ishida, sequel di Tokyo Ghoul. Nella puntata è avvenuta una reunion piuttosto attesa dai fan, impreziosita da un momento di grande commozione.

Ci riferiamo, ovviamente, all'incontro tra Haise Sasaki e Touka. I fan sanno bene che, dietro l'identità di Sasaki, si cela in realtà Ken Kaneki, che per qualche inspiegabile motivo ha perso ogni ricordo e, di conseguenza, non ha memoria della ragazza o di altre persone che hanno fatto parte della sua vita prima che si unisse ai Quinx.

Recatosi con i suoi sottoposti al locale RE, che precedentemente si chiamava Anteiku, Sasaki ha ordinato da bere e si è ritrovato davanti Touka, con la quale aveva instaurato un legame fortissimo. Alla vista della Ghoul, Haise ha provato un'inspiegabile commozione, iniziando a versare copiose lacrime senza sapere il perché, non potendo far altro che affermare quanto sia bella la ragazza che gli si è parata davanti.

Per i fan di Tokyo Ghoul, che hanno assistito all'evolversi del rapporto tra i due nel corso della serie precedente, questo incontro ha significato moltissimo. Quali saranno i prossimi sviluppi? Di sicuro lo scopriremo nell'episodio 3 di Tokyo Ghoul:re, che sarà disponibile in streaming su VVVVID a partire da martedì 17 aprile alle ore 18:00.