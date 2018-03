Nel teaser trailer del prossimo episodio di Boruto vediamo un vecchio nemico creduto morto

Boruto non ha mai paura di attingere dal passato del suo franchise, e ai fan questo è stato ricordato nell'ultimo episodio dell'anime. Recentemente, la serie si è immersa nel 51° episodio, e l'ordinaria puntata si è conclusa con una grande sorpresa che i fan non si aspettavano - oltre che con il consueto teaser del prossimo episodio.

Dopotutto, Zetsu Bianco è tornato, e Boruto sta per affrontare l'arma vivente a testa alta. Ieri, Boruto: Naruto Next Generations ha pubblicato il suo 51° episodio che ha seguito il suo eroe titolare nel giorno del suo compleanno. Boruto ha celebrato il grande giorno con sua madre, sua sorella e i compagni del Team 7. Il momento di felicità e serenità si è però rivelato acre quando Boruto si è reso conto che suo padre non sarebbe tornato a casa per la festa. La tesa rivelazione ha scatenato empatia da parte dei fan per entrambi gli uomini Uzumaki, e poi le cose sono andate male per Boruto.

Poco dopo aver festeggiato, al Team 7 è stata assegnata una semplice missione per catturare alcuni banditi. Il compito li ha portati in un villaggio periferico dove si diceva che tre ladri fossero morti dopo che si erano imbattuti in una grotta con i loro beni rubati. Incerto della richiesta, il Team 7 è andato a controllare la grotta per rassicurare gli abitanti del villaggio, ed è stato lì che le cose sono andate male. La squadra di Boruto è stata bloccata da un gruppo di mostri dagli occhi rossi prima che una bestia gigantesca si calasse dall'alto per attaccarli.

Come potete vedere in calce, solo quando la luce ha brillato sulla creatura i fan hanno capito che la bestia non era altri che uno Zetsu Bianco. Naturalmente, i fan sono un po' sorpresi nel vederlo, ma non troppo. Come ricorderete, Zetsu Nero fu distrutto insieme a Kaguya quando Naruto e Sasuke si resero conto che i due erano i principali nemici dietro la Quarta Grande Guerra dei Ninja. Zetsu Nero potrebbe essere morto sotto la mano di Sasuke, ma c'è la possibilità che alcuni dei suoi cloni Zetsu Bianchi, nati in tempo di guerra, siano sopravvissuti. A giudicare dall'aspetto dello Zetsu comparso in Boruto, sembra che ci sia qualcosa in ballo, quindi i fan sono ansiosi di vedere come evolverà la situazione.

Nel frattempo a fine episodio, come da consuetudine, è stato rilasciato il trailer della prossima puntata di Boruto, che potete trovare in apertura della news e che rivela qualcosa in più sul proseguo di questo breve story arc, in attesa dell'inizio dell'esame di selezione dei chunin che comincerà in contemporanea con il primo anniversario dell'anime.