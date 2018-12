Nel terzo episodio di Saint Seiya: Saintia Sho verranno introdotti dei nuovi nemici

Trasmesso nelle ultime ore sul circuito televisivo nipponico, il terzo episodio di Saint Seiya: Saintia Sho sarà a breve disponibile sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, che ogni settimana ce ne propone una nuova puntata con sottotitoli in italiano.

In attesa che la puntata intitolata "Un fiore che sboccia nell’Oscurità! Le Driadi di Eris" approdi sulla suddetta piattaforma, in calce all’articolo vi proponiamo le prime immagini inedite del nuovo episodio di Saint Seiya: Saintia Sho, le quali anticipano l’arrivo di nuovi nemici: le potenti Driadi, ossia incarnazioni delle emozioni negative provate dall’uomo. Fedeli alla Dea della Discordia Eris, queste agguerrite combattenti daranno del filo da torcere alla protagonista Shoko, che sfortunatamente non è ancora diventata una Sacra Guerriera della Dea Athena. Riuscirà la giovane, con le sue sole forze, a opporsi a questa nuova minaccia?

Scritto e disegnato da Chimaki Kuori sotto la supervisione di Masami Kurumada (autore del manga originale di Saint Seiya - I Cavalieri dello Zodiaco), il fumetto di Saint Seiya: Saintia Sho è edito in Giappone sulle pagine del mensile Champion RED, e attualmente si compone di 12 tankobon. L’opera è pubblicata nel nostro paese da Planet Manga (Panini Comics) col titolo de “I Cavalieri dello Zodiaco: Saintia Sho - Le Sacre Guerriere di Atena”. Recentemente è stato rivelato che il fumetto è ormai vicino alla propria conclusione, pertanto è assai probabile che questo termini il prossimo anno.