Nel video promo dell'episodio 50 di Boruto continuano i preparativi per l'esame dei chunin

, successivamente alla messa in onda del consueto episodio del Mercoledì di Boruto: Naruto Next Generations , ha rilasciato il promo della prossima puntata della serie che andrà in onda il 21 Marzo.

Nella puntata di ieri di Boruto: Naruto Next Generations, la squadra di Hanabi, la squadra 15, ha ottenuto una missione per catturare molteplici animali rilasciati da una persona sconosciuta. Hanabi concede a Wasabi, Namida e Sumire il permesso di catturarli da soli in base al fatto che non sono pericolosi. Tuttavia, Sumire si chiede se dovrebbe dire a Wasabi e Namida la verità sul caso Ghost.

Mentre la missione procede senza intoppi, Wasabi viene infastidita dalle azioni di Namida che la costringono ad abbandonare il lavoro. Da sola, Namida cerca di catturare l'ultimo animale, la scimmia in miniatura, ma viene inseguita da un lupo. Con l'aiuto di Sumire e Wasabi, Namida è in grado di calmare il lupo. Finendo la missione, Sumire confessa di essere dietro le azioni di Nue ma il terzetto fa la pace.

Nel Promo dell'episodio 50 dal titolo "The Chunin Exams: The Recommendation Meeting", invece, torniamo ai preparativi per il prossimo arco di Boruto, quello dell'esame di selezione dei chunin. A quanto è possibile vedere nel video, che potete trovare in apertura della news, Konohamaru dovrà assicurarsi che la sua squadra si qualifichi.

Oltre a ciò, possiamo vedere Konohamaru bere (presumibilmente per festeggiare) e interagire con Hanabi, la zia di Boruto. Come detto, la puntata sarà preparatoria agli eventi futuri già visti nel manga che daranno il via alla vera e propria trama orizzontale di Boruto.