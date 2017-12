Nell'anime di One Piece lo scontro tra Brook e Big Mom è imminente!

L'ultima volta che abbiamo vistoera nell'episodio 815 di One Piece , mentre era bloccato nella stanza del tesoro di. Ma poi improvvisamente si è trovato faccia a faccia con l'. Gli ultimi due episodi hanno distolto l'attenzione per sviluppare altri personaggi, ma ora possiamo vedere i risultati di questo confronto.

Attenzione possibile Spoiler

L'anteprima dell'episodio 818 mostra Brook affrontare Big Mom e le sue armi principali, Prometeo, un sole, Zeus, una nuvola di tempesta e Napoleone, il suo cappello. Anticipando che "Hellfire brucia le sue ossa e i fulmini colpiscono il suo corpo", Brook è bloccato a combattere contro Big Mom tutto solo.

I fan hanno riconosciuto il prossimo episodio come filler, ma sono comunque soddisfatti dal fatto che Brook abbia più tempo per brillare nella serie anime. Con l'anteprima che promette che Brook userà "i suoi pensieri intransigenti per Sanji che lo sproneranno a sfoderare la lama della sua anima contro Big Mom", i fan sono ansiosi di vedere come si svolgerà lo scontro.

Ma dopo aver assistito alla froza di Big Mom, la situazione è piuttosto difficile per Brook. Aggiungendo questo al fatto che lei già torreggia sul mucchio d'ossa, Brook avrà bisogno di ogni sorta di astuzia per uscire indenne dal combattimento.

Con Pedro che combatte fuori, Luffy e Nami catturati, Chopper e Carrot che corrono attraverso il mondo specchio e Sanji che scopre il segreto dietro al matrimonio con Pudding, i fan sono entusiasti per ogni episodio dell'attuale arco di "Whole Cake Island" di One Piece.