Nell'anime di Super Dragon Ball Heroes vedremo Golden Cooler?

L'anime di Super Dragon Ball Heroes è stato annunciato pochi giorni fa e sappiamo che debutterà il 1 luglio 2018 in Giappone. Molti fan non conoscono la trama del materiale di adattamento originale, né tanto meno i personaggi inediti che compariranno. Tra di essi potrebbe esserci una vecchia conoscenza in una forma mai vista: Golden Cooler!

Come vi abbiamo già spiegato in uno speciale, Super Dragon Ball Heroes attinge tanto dall'universo canonico quanto da quello non canonico ma riconosciuto dall'autore originale, Akira Toriyama, come Dragon Ball GT, impreziosendo il tutto con alcune licenze non ufficiali. La trama dell'anime dovrebbe seguire quella delle Universe Mission incluse nella Planet Prison Saga del videogioco di carte cui si ispira: di queste Missioni, c'è la seconda che vede l'introduzione di Golden Cooler.

Trunks, tornato nel presente, verrà infatti fatto sparire da Fu, il Demone Scienziato: imprigionato sul Pianeta Prigione, il guerriero del Futuro nel videogioco deve vedersela proprio contro la versione dorata dell'alieno, una forma che finora aveva sfoggiato soltanto sui fratello Freezer nella serie televisiva di Dragon Ball Super o nel film La Resurrezione di F.

I fan del franchise conosceranno bene Cooler: si tratta del fratello maggiore di Freezer, introdotto dall'OVA intitolato Il Destino dei Saiyan. Cooler assistette da lontano alla distruzione del pianeta Vegeta, denigrando suo fratello per il temperamento eccessivamente brutale. Peraltro, Cooler scelse di non curarsi della piccola navicella, contenente un neonato Kakaroth, che lasciava il suo pianeta natale ed era diretta verso la Terra. Una decisione che gli costò caro, giacché molti anni dopo l'alieno perse la vita proprio per mano di quell'infante, che nel frattempo era diventato il Super Saiyan cresciuto sulla Terra chiamato Son Goku.