Nell'episodio 122 di Dragon Ball Super ci sarà una battaglia decisiva?

Siamo giunti all'episodio 118 di, andato in onda in Giappone il 3 dicembre su Fuji TV, mentre il numero 119 sarà trasmesso domenica 10 dicembre. Portiamoci un po' avanti, però, alla puntata numero 122, nella quale potremmo assistere a una battaglia decisiva!

La Toei Animation ha infatti annunciato che Yūya Takahashi tornerà come disegnatore dell'episodio 122 di Dragon Ball Super: per chi non lo conoscesse, si tratta del disegnatore dell'episodio 114 dell'anime, caratterizzatosi per la grande qualità dello stile grafico - probabilmente accurato come non è mai stata la serie sin dal suo esordio nell'estate del 2015. Per questo motivo Takahashi si è guadagnato la stima e l'affetto dei fan, grazie anche al fatto che il suo stile è molto vicino, per tratto e accuratezza, a quello della serie classica di Dragon Ball Z.

Ricordiamo che, non molto tempo fa, la Toei Animation ha svelato che la realizzazione di un singolo episodio può richiedere diversi mesi di lavoro: per questo motivo, dunque, la produzione impiega diversi team di disegnatori per rispettare la tabella di marcia. Lo stesso Takahashi, d'altronde, ha dichiarato che per animare la puntata 114 ha impiegato circa 3 settimane: per questo motivo, nonostante si tratti di uno degli animatori più apprezzati e stimati in forza alla Toei Animation, non potrà mai occuparsi in prima persona di ogni singolo episodio.

Il suo impiego da parte della Toei, dunque, lascia presagire un episodio piuttosto importante, al punto da volersi assicurare il miglior stile grafico possibile: possiamo aspettarci, quindi, una battaglia decisiva o perlomeno uno snodo fondamentale per la trama del Torneo del Potere.

Che nell'episodio 122 di Dragon Ball Super avvenga l'atteso secondo round tra Goku e Jiren?