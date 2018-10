Nell'episodio 6 di Super Dragon Ball Heroes tornerà Goku Ultra Istinto!

Neanche il tempo di visionare l'episodio 5 di Super Dragon Ball Heroes che già emergono le prime, succose informazioni sulla sesta puntata. Andiamo alla scoperta di cosa accadrà nella battaglia finale contro Kanba, che prevede il ritorno di Goku Ultra Istinto.

Già al termine dell'episodio 5, infatti, veniamo resi partecipi del titolo del prossimo appuntamento con l'anime promozionale tratto dal videogioco di Bandai Namco: "Ora ci penso io! Entra in scena l'Ultra Istinto!!".

Come se non bastasse, poi, l'editore ha diffuso online una preview video della Universe Mission 5, la cui opening ci offre uno sguardo proprio alle vicende conclusive dell'anime di Super Dragon Ball Heroes: mentre Xeno Goku e Xeno Vegeta tentano di fermare la potenza congiunta di Kanba e Fu, Son Goku riemerge dalle sue stesse ceneri trasformato nel Migatte no Gukui.

Rinnovato nello spirito, il protagonista si getta contro Kanba Super Saiyan 3 e inizia ad affrontarlo. Nei primi secondi del video, inoltre, possiamo ammirare una sequenza dedicata a Dragon Ball Super: Broly, con Goku e Vegeta Super Saiyan Blu che affrontano il Super Saiyan Leggendario, aizzato da suo padre Paragas.

L'episodio 6 di Super Dragon Ball Heroes, purtroppo, per ora non ha ancora una data di uscita. Toccherà aspettare il prossimo evento giapponese (non ancora svelato) dedicato al videogioco di carte.