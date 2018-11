Nell'inverno del 2019 arriverà un nuovo special televisivo di Lupin III

Dal sito ufficiale dell'adattamento animato di Lupin III apprendiamo dell'imminente arrivo di uno special televisivo inedito dedicato al ladro gentiluomo, che per l'occasione cambierà ancora una volta il colore della sua giacca caratteristica.

A quanto si desume dal post pubblicato sul sito ufficiale della trasposizione animata dedicata a Lupin III, durante il corso del 2019 il franchise assisterà all'arrivo di un nuovo speciale televisivo. Si tratta del ventiseiesimo lungometraggio di questo tipo con protagonista il nostro ladro preferito, e andrà in onda sulle reti di NTV. La notizia più succosa per gli appassionati però, è quella che concerne l'ennesimo cambio di vestiario di Lupin: la tradizionale giacca indossata dal malvivente gentiluomo, che ha cambiato spesso colorazione in passato, sarà questa volta di colore nero.

Jun Kawagoe (Lupin III: Operation Return the Treasure, Cyborg 009 Vs. Devilman, Innocent Venus) sarà alla regia di questo nuovo anime per la TMS Entertainment, mentre Takehiko Hata (The Aurora) sta scrivendo la sceneggiatura, con Hirotaka Marufuji (Lupin III: the Last Job) si occuperà del character design e di dirigere l'animazione. A comporre la colonna sonora tornerà invece un veterano del franchise come Yuji Ohno.

Ancora non si sa nulla sul titolo dello speciale o sulla trama che andrà a raccontare, ma siamo sicuri che i fan sono entusiasti di poter vedere ancora in azione Lupin e la sua banda.

Ricordiamo che Lupin III: Part 5, l'ultima serie televisiva ispirata al manga di Monkey Punch, è in corso di doppiaggio per l'Italia, anche se ancora non si conosce una possibile data di uscita ufficiale.

Ecco quella che è la sinossi della serie:

"La storia comincia con Marco Polo, un sito web dove le persone possono acquistare illegalmente prodotti come droga e armi. L'obiettivo di Lupin è accaparrarsi la valuta digitale che il sito guadagna grazie alle transazioni: è necessaria una chiave per rubare la valuta digitale, per questo Lupin si infiltra nelle Twin Towers, una massiccia struttura di server sotto stretta sorveglianza. Il custode della chiave che incontra Lupin è una geniale ragazza hacker di nome Ami".