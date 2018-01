Nell'ultima puntata di One Piece è stata mostrata la presa di posizione di Sanji

L'anime di One Piece non ha ancora raggiunto il culmine dell'arco narrativo in corso, ma la serie è ancora "selvaggia". Questo fine settimana,ha rilasciato l'episodio 822 dello show, che ha vistoin un'attesa presa di posizione versoe il suo equipaggio.

Il nuovo episodio di One Piece ha visto Big Mom mentre approfondiva i suoi piani per la famiglia Vinsmoke. Pensando di essersi ormai occupata della Ciurma di Cappello di Paglia, l'Imperatrice si focalizza sul monitoraggio di Sanji, mentre il matrimonio di quest'ultimo con Pudding è sempre più vicino. Tuttavia, lo chef non renderà le cose così facili per la villain. Seduto nella sua stanza, Sanji si rende conto che c'è poco che può fare contro Big Mom. Lo chef è sul terreno dell'Imperatrice e Sanji crede che la sua morte aiuterà a liberare i suoi amici.

La conoscenza di Reiju della trama contro la famiglia Vinsmoke la proteggerà quando le cose andranno male alle nozze, e Sanji cerca di convincere se stesso che la sua morte sarà un bene se questo significherà la salvezza del suo equipaggio. Tuttavia, quel treno di pensieri viene deragliato quando appare Bobbin. Sanji sta fissando lo strano bento che ha fatto per Pudding quando compare l'alleato di Big Mom. Bobbin mangia una parte della carne che Sanji ha preparato per Pudding, ma l'atto ricorda allo chef perché ha fatto il piatto.

La carne è il cibo preferito di Rufy e questo ricorda a Sanji qualcosa di importante. Rufy ha detto che sarebbe morto di fame fino a quando non avesse potuto mangiare qualcosa fatto da Sanji una volta che quest'ultimo fosse tornato al suo equipaggio, e il ricordo è sufficiente a dare la spinta a Sanji. Lo chef sbatte Bobbin contro un muro per impedirgli di mangiare la carne. Mentre le guardie convergono nella posizione della coppia, Sanji si sorprende della sua reazione violenta, ma non ha molto tempo per pensare. L'eroe prende il suo bento e fugge per incontrare Rufy al punto di rendez-vous.

L'anime di One Piece sta per giungere al climax dell'arco narrativo di Whole Cake Island.