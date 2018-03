Nell'ultimo capitolo di Hunter x Hunter è stata mostrata una grande rimpatriata

Hunter x Hunter è stato immerso nell'arco del Concorso per la Successione sin dal suo ritorno dalla consueta pausa, ma nel frattempo ha organizzato anche una sorta di confronto trae la, che ha fatto il suo ingresso sulla navedove l'arco è ambientato.

Ma i fan non avevano idea del perché la Brigata stesse cercando Hisoka, almeno fino a ora che la vera ragione è stata rivelata. Hisoka ha messo in atto il suo piano più intelligente e letale, dato che essenzialmente vuole cacciare i membri della Brigata Fantasma per ucciderli tutti. Il capitolo 377 del manga reintroduce la banda al gran completo, ma la cosa interessante è che anche Illumi Zoldyck si è unito al Ragno.

Mentre i due -Illumi e Hisoka- desideravano combattere l'un l'altro dopo le loro passate avventure, Hisoka ha reso realtà la cosa mettendo sotto contratto Illumi per ucciderlo. Nascondendo la sua posizione a Illumi, ha chiesto all'assassino di unirsi al Ragno e chiedere a tutti di dare la caccia a Hisoka mentre si nasconde da qualche parte sulla nave Balena Nera. Non solo sta ottenendo il suo desiderio di combattere tutta la Brigata Fantasma e potenzialmente ucciderli (che è accennato da Quoll alla fine del capitolo), ma Hisoka si è assicurato di creare una situazione vantaggiosa per lui.

Così facendo, otterrà prima di tutto un altro combattimento con Quoll (o Chrollo), e poi potrà anche combattere Illumi. E per concludere, ha persino impostato la resa dei conti in un posto che molto probabilmente conosce molto meglio di loro. Mettere sotto contratto il proprio assassino può sembrare una mossa avventata, ma Hisoka ha già fatto mosse del genere in Hunter x Hunter, e si sono sempre rivelate ponderate.