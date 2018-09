Nell'ultimo capitolo di ONE PIECE Rufy si è cimentato con la nobile disciplina sumo

Monkey D. Rufy non ha l'aspetto solenne di chi punta alla vetta di Re dei Pirati, ma il giovane capitano della ciurma di Cappello di Paglia è uno dei migliori bucanieri che abbiano mai solcato i mari di ONE PIECE. Rufy si è battuto con molteplici avversari durante il suo viaggio, e ora, nel manga, ha potuto cimentarsi con la nobile disciplina sumo.

Proprio così: nell'ultimo capitolo di ONE PIECE, i fan hanno potuto vedere Rufy scendere sul ring per affrontare un lottatore di sumo. Tuttavia, quest'ultimo non era un lottatore qualunque, bensì lo Yokozuna di Wano - la carica più alta che può essere raggiunta da un sumo professionista.

Tutto ha avuto inizio quando O-Kiku, la bella cameriera della sala da tè, ha tagliato il codino di Urashima, simbolo del suo status di Yokozuna. Il grave atto ha mandato il sumo su tutte l furie, e avrebbe colpito O-Kiku con un micidiale colpo se non fosse intervenuto Rufy in difesa della giovane samurai.

"Togliti di mezzo! Se non strappo un arto alla volta a O-Kiku il mio onore verrà macchiato", grida lo Yokozuna a Rufy, il quale prende la minaccia come una scusa per potersi cimentare in uno scontro di sumo. "Tutto ok! Ti lascerò fare ciò che vuoi se riesci a battermi!! battiamoci! Sono bravissimo dopotutto!"

Come ricorderete, Rufy e Usop si sfidarono in uno incontro di sumo, e il primo prevalse sul secondo con una vittoria schiacciante. Anche in questo caso, nonostante l'esperienza di Urashima, Cappello di Paglia ha la meglio, e fa volare via lo Yokozuna di Wano.

Questa settimana ONE PIECE è in pausa.