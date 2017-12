Nell'ultimo capitolo di One Piece, la Thousand Sunny è finita in grossi guai!

La fase finale dell’arco narrativo diha ancora una volta separato i protagonisti di One Piece , e infatti ognuno dei componenti della ciurma dista avendo il suo bel daffare.

Mentre Sanji sta disperatamente cercando di consegnare a Big Mom la nuova torta nuziale preparata con l’aiuto della bipolare (ed esilarante) Pudding e di sua sorella Chiffon, Luffy e Katakuri hanno ripreso il loro combattimento. I compagni a bordo della Thousand Sunny, invece, sono sbloccati in una situazione a dir poco precaria.



L’ultimo capitolo, infatti, ci aveva mostrato una Thousand Sunny circondata dalla flotta al servizio di Big Mom, un increscioso episodio che aveva spinto la piccola Carrot a ricorrere al potere segreto della sua tribù: la trasformazione in Sulong che, nelle notti di luna piena, permette ai Visoni di combattere a oltranza e accrescere a dismisura i propri poteri.



Sfortunatamente questo potere ha una breve durata e, come rivelato dallo stesso Jinbe, consuma abbastanza in fretta le forze dei Visoni che ne fanno uso, implicando addirittura gravi conseguenze per la loro salute. Ma mentre Carrot, tornata normale, veniva riportata sulla Thousand Sunny dal gentiluomo (o scheletro?) Brook, Big Mom in persona si è decisa ad affrontare i Pirati di Cappello di Paglia!



Chiamando a raccolta i suoi homey, l’Imperatrice ha infatti ordinato al cappello Napoleon di trasformarsi in una spada, per poi utilizzare Prometheus e Zeus per incendiare la propria capigliatura e salire a bordo della stessa Thousand Sunny. Il capitolo si poi chiuso con l’Imperatrice in mezzo ai Mugiwara, mentre uno sconvolto Jinbe ordinava ai suoi compagni di tenersi pronti ad abbandonare la nave.



Cosa ne sarà di Nami e degli altri compagni in balia di Big Mom? E soprattutto, Sanji riuscirà a consegnarle la torta prima che questa riesca ad affondare la splendida Thousand Sunny costruita da Franky?