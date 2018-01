Nell'ultimo episodio di Boruto abbiamo visto la crescita di Konohamaru come Ninja

Alè stata appena assegnata la prima missione in Boruto: Naruto Next Generations , e i fan sono rimasti colpiti da quantosia migliorato dall'ultima volta che è stato visto nella serie originale.

Sebbene la serie abbia accennato alle sue nuove abilità in passato, oltre a stuzzicare una battaglia imminente nel manga, i fan della serie animata devono ancora vedere quanto sia cresciuto come ninja. Mentre alcuni lettori di Naruto potrebbero ricordare Konohamaru come il ragazzino che una volta vedeva Naruto come un'icona da seguire, in Boruto è diventato un ninja degno di essere il nipote del 3°Hokage.

In qualità di leader del Team 7, sia accorge presto che la sua squadra si trova in una situazione molto più difficile di quello che sembrava. Al team è stato assegnato il compito di aiutare un villaggio contro gli attacchi di un altro villaggio confinante, ma Konohamaru si rende conto che qualcosa non torna. Nota che c'è una sola porta per entrare e uscire dal villaggio (che si apre solo da una parte), si accorge che c'è qualcosa di sbagliato nel debriefing della missione e fa in modo che il capo del villaggio gli dica cosa sta realmente accadendo. Ma la sua crescita come ninja era stata già mostrata in precedenza.

Quando Boruto, Sarada e Mitsuki saltano su qualcosa che brontolava tra i cespugli, Konohamaru non si scompone. Dopo aver rivelato che non c'era nessuna minaccia, dice loro che fino a che non saranno in grado di analizzare il vero pericolo e l'intenzione, allora non saranno mai dei ninja completamente cresciuti. Questo umilia i tre giovani ninja, e se inizialmente il trio aveva sottovalutato Konohamaru, questo momento e i prossimi episodi faranno certamente ricredere Boruto e compagni.