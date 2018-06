Nell'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations è successo qualcosa si strano

Boruto: Naruto Next Generations è arrivato all'episodio 62. Attualmente, l'anime si trova nel climax dell'arco narrativo degli esami di selezione dei chunin, e più precisamente durante lo scontro che vede Naruto e Sasuke lottare contro Momoshiki del clan Otsutsuki. Ma qualcosa di strano è successo durante l'ultima puntata.

Come detto, l'anime di Boruto: Naruto Next Generatios si trova nella fase ascendente dell'arco narrativo in corso, e vede contrapporsi il team-up tra Naruto e Sasuke contro Momoshiki. Ma un fan, dopo aver visto l'ultimo episodio, ha fatto notare qualcosa di strano legato a Susanoo, l'enorme creatura umanoide costituita di chakra ed evocabile solo da coloro che possiedono lo Sharingan Ipnotico. Di seguito la particolarità notata dal fan ed esternata su Reddit:

"Dopo aver rivisto il nuovo episodio, ho notato qualcosa di cui non si è discusso da nessuna parte. Da quando Madara ha usato Susanoo senza gli occhi durante la Quarta Grande Guerra Ninja, c'è stata molta polemica sul fatto se avere o meno lo Sharingan Ipnotico attivo sia un requisito per l'utilizzo di Susanoo. Detto ciò, nell'episodio di ieri, quando Sasuke ha utilizzato Susanoo per fare da armatura all'avatar di chakra di Naruto, non ha attivato il suo Sharingan. L'attivazione è estremamente veloce, ma si può vedere chiaramente il suo occhio normale quando Susanoo compare.

In aggiunta, anche dopo che vengono pesantemente danneggiati, alcune delle parti di Susanoo restano attive ed è chiaramente mostrato che Sasuke non ha attivato il suo Sharingan. Ora, non sto dicendo che questa è la prova definitiva di qualcosa - qualcuno potrebbe chiamarlo un errore artistico -, ma ho pensato che fosse qualcosa valesse la pena sottolineare date le accese discussioni del passato."

Boruto tornerà il 28 giugno sugli schermi giapponesi dopo una settimana di pausa.