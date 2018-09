Nell'ultimo episodio di My Hero Academia un nuovo personaggio fa la sua apparizione!

Nelle anticipazioni dell’ultimo episodio della serie animata di My Hero Academia è stato introdotto un nuovo personaggio particolarmente amato dai fan del manga di Horikoshi Kohei, i quali, ormai da tempo, non aspettavano altro che il suo debutto nell'anime.

Mirio Togata, ecco il nome del ragazzo dai biondi capelli. Lui è un membro del Grande Trio del Liceo U.A. insieme a Nejire Hado, la ragazza dietro di lei dalla chioma azzurra, e Tamaki Amajiki, alle spalle della giovane studentessa. Tutti e tre i personaggi in questione rivestiranno un ruolo di grande importanza nel prossimo arco narrativo, che si concentrerà su un villain in particolare: Overhaul.

Mirio Togata è un personaggio particolarmente apprezzato dai fan. Carismatico e di buon cuore, egli è uno degli eroi più forti della scuola e, insieme agli altri due membri del Grande Trio, può essere ritenuto allo stesso livello di un eroe professionista.

Attualmente le tre stagioni di My Hero Academia sono disponibili su VVVVID. Ecco di seguito la sinossi della terza stagione:

“Nella prima stagione abbiamo visto i loro poteri in attesa di sbocciare. Nella seconda li abbiamo visti maturare, lottare e imparare il significato dell'essere supereroi. E in questa terza serie? L'ultimo incontro con Stain ha cambiato la visione della gente nei confronti dei Villain. All Might continua a trasmettere segreti e ardore a Midoriya. Gli alunni della Yuei si preparano al campo estivo, dove allenare le Unicità in attesa di diventare Eroi anche sulla carta. Ma più di tutto, in questa terza stagione, ritroveremo il brivido di distruggere con uno SMASH poderoso tutti i limiti che la società ci impone. In due parole diamoci dentro: PLUS ULTRA!”

L’anime di My hero Academia è un adattamento dell’omonimo manga di Horikoshi Kohei, in serializzazione dal 2014 sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha.



Vi ricordiamo inoltre che, a partire da oggi, My Hero Academia andrà in onda sulla rete Mediaset Italia 2.