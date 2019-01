Nell'ultimo episodio di ONE PIECE, un assassino ha preso di mira Luffy!

Da Bugy a Doflamingo, passando per Crocodile, Magellan e soprattutto Akainu, moltissimi personaggi di ONE PIECE hanno cercato di porre fine all’esistenza del protagonista Monkey D. Luffy. Durante l’ultimo episodio dell’anime, per l’appunto, il pirata è finito addirittura nel mirino di una silenziosa assassina...

Trasmesso lo scorso weekend, l’episodio di ONE PIECE 867, intitolato “In agguato nell'oscurità - L'assassina attacca Luffy!”, ha infatti introdotto un personaggio buffo e ossessionato dal potente Charlotte Katakuri, al punto tale da osare intromettersi nella sfida fra i due pirati! Come di certo saprete se avete già visionato la suddetta puntata, il personaggio in questione non è altri che Charlotte Flampe, ossia una delle figlie più giovani di Big Mom.



Nel mezzo del brutale duello che il fratello maggiore sta conducendo (e vincendo) già da diversi mesi ormai, la pestifera ragazzina ha utilizzato la propria arma per colpire Luffy con dei dardi invisibili. Di conseguenza, il pirata già martoriato dai colpi di Katakuri non è stato in grado di conservare la propria concentrazione, offrendo un bersaglio ancora più facile al proprio avversario.



L’ultimo colpo di Flampe, tuttavia, non è andato esattamente a segno, poiché Luffy, ricorrendo a tutta la propria concentrazione, ha utilizzato l’Ambizione della Percezione per prevedere il prossimo futuro ed evitare il colpo - similmente a quanto fino ad ora dal rivale Katakuri. Naturalmente Flampe si è dimostrata piuttosto scocciata per l’accaduto, e forse ignora di aver inconsciamente aiutato Luffy ad affinare la propria Ambizione della Percezione.



Quando si concluderà, secondo voi, la sfida fra Luffy e Katakuri? E soprattutto, Flampe continuerà a intromettersi nel più brutale e appassionante duello finora proposto dall’anime di ONE PIECE?