Nell'ultimo numero di Thanos è stata rivelata l'identità del nuovo Ghost Rider

Il numero di Thanos uscito ieri negli U.S.A ha rivelato l'identità dello strano nuovodel, e non è esattamente quello che i fan si aspettavano.

Quando Donny Cates e Geoff Shaw hanno rilevato Thanos alcuni numeri fa, hanno rapidamente introdotto una premessa unica: Thanos è stato convocato nel futuro dal proprio sé stesso trionfante. Il Thanos del presente aveva bisogno di essere forzatamente convinto a fare il viaggio, e il futuro Thanos non si sarebbe mai preso la briga di scombinare il proprio passato con le sue stesse mani. Invece, quest'ultimo ha inviato il Ghost Rider per eseguire i suoi ordini.

È stato da subito chiaro che il suo Ghost Rider non fosse Johnny Blaze, Robbie Reyes o uno degli altri Ghost Rider che i fan della Marvel avevano conosciuto in passato. Per prima cosa, questo Ghost Rider è dotato sia dello Spirito di Vendetta che del Potere Cosmico, risultato dell'essere stato l'araldo di Galactus prima che Thanos sconfiggesse il mangiatore di mondi. L'altra differenza è che questo Ghost Rider è piuttosto loquace e forse un po' squilibrato.

Molti fan credevano che il nuovo Ghost Rider fosse in realtà Deadpool. Lo strano comportamento era in effetti in linea con la personalità di Wade Wilson, inoltre, Deadpool è funzionalmente immortale, e già in passato si è ritrovato in mezzo alle attività di Thanos. Ma nell'ultimo numero della testata dedicata al Matto Titano si è scoperto che il Ghost Rider non era Deadpool bensì...

Il Punitore! Se siete sorpresi, Thanos lo è ancora di più. Come potete vedere in calce alla notizia, l'amante della morte non ha la più pallida idea di chi sia Frank Castle, il che ha senso, dal momento che Frank è un vigilante di livello stradale che raramente affronta malvagi cosmici di fama mondiale come Thanos. Ovviamente, ciò rende ancora più curioso il fatto che serva Thanos in futuro, ma questa storia verrà raccontata nel prossimo numero della testata Marvel.