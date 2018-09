Nella nuova stagione dell'anime di Pokemon Sun & Moon vi sarà un nuovo rivale

La nuova stagione di “Pokemon Sun & Moon” uscirà questo ottobre e tra le varie novità mostrate recentemente se ne è aggiunta un’altra: Ash avrà probabilmente un nuovo rivale.

Dopo l’annuncio del ritorno di vecchie conoscenze come Brock e Misty e del “nuovo” Pokemon, Eevee, che probabilmente si unirà al cast principale, si viene a sapere che Hau, l’allenatore rivale nei videogiochi “Pokemon Sun & Moon”, farà finalmente la sua apparizione nell’anime.

Purtroppo non si hanno altri dettagli concreti. I fan si augurano che, il giovane, solare e spensierato rivale, giochi nella prossima stagione un ruolo importante e che non si limiti a fare semplicemente qualche cameo.

Hau nel videogioco è un ragazzo solare ed è nostro rivale e alleato.

Attualmente la prima stagione della serie animata di “Pokemon Sun & Moon” è disponibile su Netflix e sul sito ufficiale di Pokemon. Di seguito trovate una breve sinossi del titolo, proveniente dalla pagina ufficiale dedicata alla serie:

“Quella che inizia come una semplice vacanza estiva su un’isola tropicale nella Regione di Alola, diviene ben presto il prossimo emozionante capitolo del viaggio di Ash Ketchum per diventare un Maestro Pokémon!

Ash e Pikachu avranno tanto da esplorare nella nuova, soleggiata terra, interessanti Pokémon da scoprire e simpatici personaggi da cui imparare, tra cui lo scanzonato Professor Kukui e l’amante delle freddure Manuel Oak. Nuovi amici aiuteranno Ash nel corso della sua avventura ad Alola: un gruppo di abili Allenatori, come Kawe, Suiren, Ibis e Chrys, e una misteriosa assistente ricercatrice di nome Lylia. Anche lo storico nemico Team Rocket approda ad Alola, in cerca di nuovi e potenti Pokémon da arraffare, ma si troveranno a fare i conti con un’accanita concorrenza: i teppisti del Team Skull, che si dilettano a causare problemi in giro e che potrebbero celare intenzioni più pericolose...”.