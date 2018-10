Nella stagione 4 di My Hero Academia faremo la conoscenza dell'ex sidekick di All Might

I sidekick sono una parte importante del mondo di My Hero Academia, ma nonostante ciò, il N°1 Hero All Might non è mai stato visto combattere insieme a uno di questi aiutanti. Tuttavia, l'ultimo episodio della terza stagione sembra aver dato una giustificazione a questa sorta di "mancanza" da parte del Simbolo della Pace.

Nell'ultimo episodio di My Hero Academia, Midoriya ha chiamato Gran Torino per chiedere all'anziano mentore di poter svolgere presso la sua "agenzia" il tirocinio da hero, ma l'eroe professionista ha sfortunatamente dovuto rifiutare la richiesta di Deku dato che era impegnato con un lavoro.

Midoriya, dunque, si è visto costretto a dover ripiegare su altre conoscenze per poter effettuare il suo stage, e Gran Torino ha suggerito al nostro aspirante eroe di parlare con All Might, il quale poteva presentarlo a molte agenzie... perfino a quella del suo ex sidekick.

Deku resta visibilmente sorpreso dalle parole dell'anziano eroe, e la scena passa in una stanza buia in cui viene mostrato un uomo molto snello intento a lavorare. L'uomo in questione indossa un completo bianco, ha due striature bionde tra i capelli e chiede all'aiutane presente nella stanza di "riportare energicamente tutto d'un fiato" senza risultare noiosa. La sidekick, allora, dice che il giovane villain che stanno tenendo d'occhio, Overhaul, si sta muovendo.

Tutto questo non è che il preambolo della prossima saga che darà il via alla quarta stagione di My Hero Academia, annunciata ufficialmente questa settimana (anche se i dubbi su un possibile rinnovo erano pari a zero). Grazie a questa fugace introduzione abbiamo scoperto che All Might aveva al suo fianco un sidekick come qualsiasi altro eroe, ma per saperne di più dovremo attendere l'inizio della nuoca stagione.