Nelle prossime repliche di Naruto Shippuden assisteremo all'inizio di una guerra!

Approfitterete di queste repliche di Naruto Shippuden per rivedere l'inizio della Quarta Grande Guerra dei Ninja?

Naruto Shippuden - Episodio #261 - PER IL MIO AMICO

Di seguito trovate le sinossi e gli orari di trasmissione degli episodi previsti per questa settimana.

Attraverso il proprio sito ufficiale, Mediaset rivela che le repliche di Naruto Shippuden (e non solo) proposte quotidianamente sulla rete televisiva Italia 2 (canale 120 del digitale terrestre) continueranno anche durante le festività natalizie. Scopriamo dopo il salto cos’accadrà nelle prossime puntate di Naruto Shippuden !

