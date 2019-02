Nelvana annuncia Geki Drive, una serie d'animazione basata sui modellini di Bandai

Corus Entertainment ha recentemente annunciato che la propria società sussidiaria Nelvana e Sumitomo Corporation produrranno una serie animata intitolata Geki Drive, che appunto sarà il frutto della prima collaborazione fra le due aziende.

La serie d’animazione, che sarà un mix fra 2D e 3D, si comporrà di 52 episodi della durata di 11 minuti ciascuno. Indirizzato ad un pubblico maschile compreso fra i 6 e gli 8 anni, lo show si baserà sull’omonima linea di modellini personalizzabili prodotto da Bandai Tamashii. Di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale divulgata da Corus Entertainment.



“Geki Drive è la storia della Squadra Pod – un team di giovani piloti che irrompe sulla scena per prendere d’assalto il Circuito Geki. Più la squadra sale in alto, più le sfide diventano scoraggianti. Per poter raggiungere la cima della classifica Geki, i membri della squadra dovranno fare affidamento sul proprio istinto e sule abilità uniche di ciascun componente, ma soprattutto sarà necessario contare l’uno sull’altro. Geki Drive combina corse ad alta tecnologia e lavoro di squadra.”

È già stato confermato che Mike McDougal (Mysticons, D.N. Ace) dirigerà la serie, mentre Al Schwartz (Max Steel, Paw Patrol) ne curerà la sceneggiatura. Anche la compagnia Zeroichi ed il presidente Shigeki Fujiwara - che in passato è stato coinvolto nella creazione di Beyblade - sono state coinvolte nel progetto.

Bandai Tamashii ha lanciato ufficialmente il franchise di Geki Drive nel gennaio 2016, mese in cui commercializzò i suoi primi modellini personalizzabili. La linea di giocattoli è stata preceduta da un trailer promozionale che vi proponiamo in chiosa all’articolo.