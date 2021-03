I nemici dei film di Dragon Ball Z dal più scarso al più forte

I film di Dragon Ball Z storici sono ben 13. Prima dell'arrivo de "La Battaglia degli Dei" e "La resurrezione di 'F'", tutti i fan dell'anime erano ormai ben consci della presenza di personaggi come Broly, Tarles, Janenba, Bojack. Le loro storie, seppur non canoniche, sono state apprezzate e sono spesso stati inseriti anche nei videogiochi.

Ma quale antagonista dei film di Dragon Ball Z è il più forte? Vediamo questi personaggi in una classifica che va dal primo lungometraggio "La vendetta divina" al tredicesimo "L'eroe del pianeta Conuts".

Il più debole antagonista di Dragon Ball Z tra questi 10 personaggi è il Dottor Willow, antagonista principale del secondo film "Il più forte del mondo". Il robot creato dallo scienziato è poca roba rispetto ai nemici degli altri lungometraggi. Rimaniamo tra le pellicole più vecchie con "La vendetta divina", che vide Garlic Junior come antagonista, ruolo che ricoprirà anche in una saga filler di Dragon Ball Z.

Terzultimo posto per il terzo antagonista mostrato, Tarles. Il saiyan de "La grande battaglia per il destino del mondo" mise a dura prova un Goku ancora senza Super Saiyan. Poco dopo ci fu Lord Slug, antagonista del film successivo "La sfida dei guerrieri invincibili" che dopo aver riottenuto la giovinezza con le Sfere del Drago perse soltanto con un Goku che attivò il falso Super Saiyan. Si chiude la parte bassa della top 5 con Cooler, fratello maggiore di Freezer e che fu ospite in due occasioni: "Il destino dei saiyan" e "L'invasione di Neo Namek".

In quinta posizione c'è il super androide C13 di "I tre Super Saiyan" che, dopo aver assorbito i componenti di C14 e C15, divenne un avversario estremamente forte per Goku e compagni. In quarta posizione invece c'è Bojack, apparso in "La minaccia del demone malvagio". Il cattivo che fu sconfitto da Gohan Super Saiyan di secondo livello era però inferiore a Broly, apparso sia in un film passato, "Il Super Saiyan della leggenda", che in uno successivo, "Sfida alla leggenda". Broly occupa quindi la nostra terza posizione e ha dimostrato di essere particolarmente apprezzato, diventando anche l'antagonista principale del film stavolta canonico Dragon Ball Super: Broly.

Seconda posizione per Hildegarn, il mostro alieno che apparve nell'ultimo film "L'eroe del pianeta Conuts". Fu necessario Goku Super Saiyan di terzo livello per sconfiggere l'enorme bestione che fu sigillato un tempo grazie a Tapion. In prima posizione c'è Janenba, il demone degli inferi che ha messo a dura prova tutti. Il mostro rosa e viola de "Il diabolico guerriero degli inferi", dopo la trasformazione, è stato polverizzato da Gogeta Super Saiyan, testimoniando che si tratta di uno dei guerrieri più forti dell'universo di Dragon Ball Z.