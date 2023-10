Quanti nemici ha ucciso Naruto Uzumaki? La risposta vi stupirà

Il mondo di Naruto non è semplice. Basato ancora su uno stampo quasi feudale, con i signori della guerra che controllano i villaggi che tendono sempre a scontrarsi tra loro, basta niente per far scoppiare guerre. E non a caso nel giro di meno di un secolo ce ne sono state tre che hanno coinvolto diversi paesi.

Quando si tratta di compiere missioni per conto del villaggio, poi, imbattersi in ninja ricercati o nemici non è di certo una cosa rara, e quindi è necessario combattere. Quindi, considerate le forze in gioco, nella serie di Naruto è molto probabile ritrovarsi a uccidere nemici. Eppure, sotto questo punto di vista, Naruto Uzumaki non è mai stato un killer efferato. Il protagonista della storia di Masashi Kishimoto ha ucciso pochissimo, per non dire praticamente mai. Sapete quanti nemici ha ucciso Naruto Uzumaki?

La risposta è: un solo nemico. La persona in questione è un ninja, Yura, l'uomo del Villaggio della Sabbia che permette a Sasori e Deidara di entrare nel villaggio agli inizi di Naruto Shippuden per permettergli la cattura di Gaara. Yura fu usato per imitare Itachi con una tecnica atta a rallentare le forze di Konoha che si stavano avvicinando alla base. Con un Oodama Rasengan, Naruto ha battuto il finto Itachi, che poi si è rivelato essere per l'appunto Yura, morto dopo il colpo subito dal protagonista.

Il ragazzo poi non ha ucciso più nessuno, con nemici che si sono sacrificati, suicidati o sono caduti per mano di altri personaggi nel seguito della storia.