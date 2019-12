Il nemico segreto di Boruto: Naruto Next Generations era la forma potenziata di Urashiki

Urashiki Otsutsuki ha sconfitto tanti nemici potenti nelle sue precedenti battaglie, come Sasuke che poco ha potuto fare contro il possessore del Rinnegan. Il nemico che anela al chakra dei cercoteri però si è trovato in netta difficoltà con il trio composto da Boruto, Naruto e Jiraiya, subendo un Rasengan che sembrava averlo messo KO.

La saga del viaggio nel tempo di Boruto: Naruto Next Generations sta per concludersi, ma non lo farà prima di presentare il misterioso personaggio che doveva apparire nell'episodio 135. La figura misteriosa anticipata dalla rivista Weekly Shonen Jump e V-Jump che doveva apparire in tale puntata si rivela essere proprio Urashiki Otsutsuki, ma in una nuova forma.

Dopo aver subito il colpo di Naruto e Boruto, l'Otsutsuki ha divorato il proprio Rinnegan Blu. Si è attivato poi un processo di trasformazione tale da modificare la fisionomia di Urashiki, a partire dalla testa. Su questa, inoltre, si è aperta una nuova fessura sulla fronte che mostra un terzo occhio, un Rinnegan giallo. Anche gli altri due occhi dell'avversario diventano dello stesso colore, coordinati da un'onda d'urto sprigionata dal corpo che atterrisce tutto ciò che c'è nei paraggi.

Nel video in calce possiamo vedere la trasformazione di Urashiki in Boruto: Naruto Next Generations, con l'animazione accompagnata da una delle famose musiche di sottofondo conosciute durante la prima serie di Naruto. Come faranno Naruto e Boruto a dare il colpo di grazia all'uomo per poter compiere la loro misisone?