Neo Yokio, anime disponibile su Netflix, riceverà il suo primo special TV

Ricordate Neo Yokio? Si tratta di una produzione animata americana, realizzata da Ezra Koenig e disponibile su Netflix da qualche tempo: la serie, pur essendo di stampo statunitense, presenta uno stile visivo simile agli anime giapponesi e, stando alle ultime novità, riceverà il suo primo special TV questo inverno.

Il titolo dello special sarà Neo Yokio Pink Christmas e, come suggerisce il nome, sarà un episodio speciale a tema natalizio. L'anime debutterà il prossimo 7 dicembre sulla piattaforma streaming americana e, seppur non abbiamo ancora ufficialità riguardanti il lancio italiano, è possibile che approdi anche sulla versione nostrana.

Noi abbiamo recensito Neo Yokio, anche se il prodotto finale non ci ha particolarmente entusiasmato. La serie, però, vanta un cast decisamente importante, nel quale spicca anche l'acclamato Jude Law. Insieme all'attore hollywoodiano, impegnato di recente in Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, figurano Jaden Smith, Tavi Gevinson, Susan Sarandon, Desus Nice, The Kid Mero, Richard Ayoade, Willow Smith, Kieman Shipka, Jason Schwartzman.

Voi cosa ne pensate? Neo Yokio non ha riscosso molto successo, eppure l'anime continuerà con uno special TV e, addirittura, si vocifera della possibilità di una seconda stagione.