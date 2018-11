Neo Yokio, ecco il trailer dello speciale natalizio della serie Netflix

Nelle scorse ore Netflix ha pubblicato il primo trailer dedicato alla promozione dello speciale natalizio di Neo Yokio, che si intitolerà Neo Yokio: Pink Christmas. Andiamo a scoprire che cosa ci attende e chi parteciperà tra i grandi nomi del cinema e della televisione americana.

Nonostante il suo passaggio non abbia segnato una svolta nella storia dell'animazione, Neo Yokio, di Netflix ha comunque fatto parlare di sé, ritagliandosi una piccola nicchia di appassionati che seguono volentieri questa serie le cui premesse da classico anime giapponese si trasformano poi in uno humor dissacrante e che gioca sulle aspettative dello spettatore.

Nelle scorse ore, il canale Youtube ufficiale di Netflix ha rilasciato il primo trailer dello special (che potete vedere nella parte alta della pagina) natalizio della serie, annunciato nelle scorse settimane, intitolato Neo Yokio: Pink Christmas. Il filmato di oltre due minuti ci mostra il nostro protagonista Kaz alle prese con le festività invernali, mentre si affanna ancora nella sua ricerca di abiti eleganti e nella sua battaglia contro i demoni. Il filmato ci informa anche che saranno ospiti speciale dell'episodio star come Jamie Foxx, Rashida Jones, Angélique Kidjo, Ray Wise, Rowan Blanchard, e Julian Barratt.

Ricordiamo che Neo Yokio: Pink Christmas vedrà il suo debutto il prossimo 7 dicembre, ovviamente su Netflix.

La serie originale di sei episodi narrava le avventure di Kaz Kaan nella città immaginaria del Nord America Neo Yokio, con il nostro protagonista che appartiene ad una rinomata famiglia di assassini di demoni dai capelli rosa, famosi per aver liberato la città in passato. Il ragazzo sembra però essere maggiormente interessato ai vestiti di lusso e alle pene d'amore che lo affliggono, anche se finisce lo stesso per fare i conti con le forze sovrannaturali che immancabilmente si intromettono nella sua vita.