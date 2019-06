Neon Geneis Evangelion, ammiriamo una nuova action figure di Evangelion 01

Mentre la telenovela sull'adattamento Netflix di Neon Genesis Evangelion continua con una petizione online sul ritorno del doppiaggio originale, nel frattempo il merchandise promozionale continua ad accrescere il fatturato con nuove action figure.

Infatti, l'ultimo modellino disponibile del famoso capolavoro di Hideaki Anno è firmato Medicom Toy, grazie alla serie RAH (Real Action Heroes), in cui l'EVA 01 torna in pista a difendere i diritti dei mecha contro le violenze di adattamento linguistico. La cura maniacale dell'azienda per questo modellino è evidente, con un trattamento dei colori rivisto e un'altezza complessiva di quasi 40 cm, che potete ammirare in calce a quest'articolo. A stupire, o meglio, a colpire dritto nel portafoglio è il prezzo dell'action figure, fissata a circa 27.000 yen (oltre 220 euro), con un'uscita al momento definita per il mese di novembre. Non abbiamo novità circa un arrivo ufficiale nel nostro Paese, ma siamo certi che una distribuzione internazionale non tarderà ad arrivare, magari con sconti sulle ingenti spese di spedizione.

Ma a proposito di Neon Genesis Evangelion, non possiamo a questo punto non rimandarvi al nostro articolo di approfondimento sul capolavoro di Hideaki Anno, in cui abbiamo ripassato la storia del Progetto Eva e chiarito i dubbi sui numerosi titoli del franchise che potrebbero confondere lo spettatore. Vi ricordiamo, infine, dell'annuncio breaking della proiezione in anteprima mondiale dei primi 10 minuti dell'ultimo film della tetralogia del Rebuild of Evangelion, a cui vi invitiamo a recuperare la notizia per scoprire meglio tutti i dettagli.

E voi, invece, cosa ne pensate della nuova action figure dell'unità Evangelion 01?