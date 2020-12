Neon Genesi Evangelion: quali sono le Unità Eva più letali? Parliamone

Le macchine da combattimento umanoidi multifunzione Evangelion, o più semplicemente Unità Eva, sono dei giganteschi mecha umanoidi creati allo scopo di combattere dei misteriosi esseri chiamati come "angeli". Scopriamo qual è il più pericoloso tra tutti quelli visti nell'opera.

Essendo forme di vita bio-organiche, le Unità Eva sono più simili a degli esseri viventi che a dei robot e vengono a malapena controllati dai loro piloti. Alcuni, in particolare, sono letteralmente spaventosi e letali; analizziamoli insieme.

L'Unità Eva-05 Provvisoria è uno degli Evangelion più deboli del franchise. Pilotato da Mari nel prologo Evangelion 2.22, questa è un'unità su ruote, con quattro "zampe" a forma di ragno. Nella battaglia contro il terzo Angelo, Mari fa esplodere l'Evengelion per sconfiggere l'avversario.



L'Unità Eva-00 è una delle prime mai apparse nell'anime. Essendo uno dei primi modelli, è molto meno equipaggiato ed è estremamente difficile da controllare. In battaglia, questo Evangelion assume spesso il ruolo di supporto.

L'Unità Null è comparsa unicamente nel cortometraggio "Evangelion: Another Impact", dove viene abbandonato in una città fantasma per via della sua psiche instabile.

L'Unità Eva-08, che appare in due versioni differenti, è anch'essa un unità di supporto. In questo caso, però gli attacchi sferrati dall'Eva sono particolarmente efficaci verso qualsiasi avversario.



L'Unità Eva-03, pilotata da Toji o Asuka, è piuttosto deludente dal punto di vista del potenziale combattivo e viene sconfitta abbastanza agilmente dai rivali.



L'Eva-04 appare solamente nel mondo dei videogiochi, o come action figure, e per il livello di combattimento mostrato pare superiore al modello precedente.

Gli Evangelion di produzione di massa sono un vero incubo. Pilotati dai sistemi Dummy Plug, essi possono continuare a combattere indipendentemente dai danni subiti. Combattendo come un branco, sono brutali ed efficienti, ma presi singolarmente sono inefficaci.

L'Evangelion Mark.06 è sottoutilizzato e viene sfruttato unicamente come mezzo per evocare gli angeli. Proprio per questo, stimare il suo potere distruttivo è complesso. L'Evangelion Mark.09, invece, può rigenerarsi e cambiare forma.

L'Unità Eva-02 è una delle più potenti e pericolose dell'opera. Questo Evangelion riesce a tenere a bada l'esercito giapponese e ben nove Eva, oltre che l'onnipotente Evangelion 13.



L'Unità Eva-01 è probabilmente meno pericolosa rispetto all'Unità 02, ma questo viene compensato dalla capacità di attivare il Third Impact attraverso la forza di volontà del pilota. Nella serie originale, viene progettato per innescare le forze apocalittiche.

L'Unità Eva-13 è essenzialmente una versione potenziata dell'Eva-01 che richiede ben due piloti contemporaneamente. Questo Evangelion non viene mai sconfitto in battaglia, ma finisce per auto sabotarsi quando il pilota Kaworu abortisce il Fourth Impact.

Quali tra questi, secondo voi, è il più potente? Nel frattempo, le strade di Tokyo sono state invase dalle Unità di Evangelion. Ammiriamo questo fedelissimo cosplay di Asuka di Neon Genesis Evangelion.