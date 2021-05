Neon Genesies Evangelion ed Evangelion 3.0 + 1.0 arrivano su Prime Video

Già da qualche tempo nelle maggiori community nostrane a tema Neon Genesis Evangelion si parla di un eventuale passaggio dei diritti da Netflix ad Amazon Prime Video del capolavoro di Hideaki Anno. Tuttavia, anche se la conferma ufficiale stenta ancora ad arrivare, un giornalista sembra aver finalmente svelato i piani del franchise in Italia.

Evangelion 3.0 + 1.0 è un successo al botteghino, eppure ancora la pellicola deve approdare in Italia nonostante l'interesse di molti distributori. Sembrerebbe, tuttavia, che uno dei film più visti del 2021 stia per arrivare prossimamente nel Bel Paese attraverso una formula piuttosto particolare. Il giornalista Gianmaria Tammaro, collaboratore esterno per La Repubblica, ha sganciato la bomba attraverso i propri canali social.

Le sue parole non sembrano però lasciare spazio ad alcun dubbio: "I film di Evangelion passeranno da Netflix ad Amazon. Al momento non c'è una data ufficiale. Amazon, però, ha già comprato i diritti delle edizioni italiane. Nel pacchetto rientrerà anche l'ultimo lungometraggio, Evangelion: 3.0+1.0 (tradotto, adattato e doppiato a gennaio)."

Il giornalista non lascia spazio ad equivoci, Evangelion 3.0 + 1.0 arriverà in Italia, probabilmente in streaming su Prime Video in una data ancora da stabilirsi. Non ci resta dunque che attendere ulteriori dettagli in merito alla faccenda, nel frattempo vi invitiamo a lasciarci le vostre impressioni in merito all'argomento in un commento qua sotto.