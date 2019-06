Neon Genesis Evangelion, alle 21 la live con Gualtiero Cannarsi!

I postumi dall'adattamento Netflix firmato Gualtiero Cannarsi per Neon Genesis Evangelion, il capolavoro di Hideaki Anno, non sono ancora terminati. Ma finalmente, un confronto arriverà questa sera, in cui il dialoghista parteciperà a un intervista con i ragazzi di Astromica.

Cannarsi aveva già avuto modo di rispondere alle prime critiche piombategli addosso sul forum di pluschan, dove il dialoghista ha tentato di rispondere a ogni accusa mossagli circa il suo lavoro di adattamento di uno dei capolavori di animazione. Anche nel settore, l'adattamento Netflix non è stato del tutto ben visto, come dimostrano le parole di Marcello Moronesi, famoso direttore del doppiaggio.

Ciò che il dialoghista promuove, in quanto padrone dello stesso ruolo nell'originale doppiaggio italiano, è la mancanza di coraggio di allora nell'usare determinati termini e concetti che, questa volta, non ha avuto alcuna censura nell'utilizzare. Pare, inoltre, che lo stesso Fabrizio Mazzotta, direttore del suddetto doppiaggio, abbia tentato di arginare nei limiti del possibile la complessità delle frasi, come dimostrano alcuni post pubblicati su Facebook nei mesi precedenti (il doppiaggio di NGE firmato Netflix ebbe inizio a partire da dicembre 2018).

In ogni caso, la live di stasera, che vi ricordiamo essere alle ore 21 e a cui vi rimandiamo in cima alla pagina, sarà un evento epocale e di fondamentale importanza per trovare risoluzione a questa terribile telenovela. E voi, invece, cosa ne pensate dei commenti di Mazzotta?