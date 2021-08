Neon Genesis Evangelion, 5 momenti che non dimenticheremo mai della serie TV

Tra pochi giorni si chiuderà un'epoca, iniziata negli anni '90 e che ha appassionati milioni di persone in tutto il mondo. Hideaki Anno ha messo la parola fine alla sua creatura e in Italia potremo godere di Evangelion 3.0 + 1.01 su Amazon Prime Video in italiano. La saga di Neon Genesis Evangelion ormai sta per finire anche per noi.

Ma torniamo alla serie TV, quella che ha segnato un'epoca e ha fatto nascere poi l'attuale tetralogia di Rebuild of Evangelion. Quali sono stati i cinque momenti indimenticabili di Neon Genesis Evangelion? Nel corso dei 26 episodi dell'anime ne abbiamo visti tanti e sceglierne solo cinque naturalmente non è semplice, costringendo a lasciarne fuori alcuni altrettanto validi.

Iniziamo andando in ordine, con la prima comparsa dell'Eva di Shinji Ikari, un robot enorme che il ragazzo deve usare per abbattere l'Angelo in arrivo. Anche un'altra presentazione è stata roboante, qualche episodio più tardi, con l'episodio dedicato ad Asuka Soryu Langley.

Lo scontro con il sedicesimo Angelo, Armisael, fu durissimo e impose una scelta pesante per tutti: il sacrificio di Rei Ayanami. La ragazza decise durante lo scontro di farsi saltare in aria insieme alla creatura nemica in modo da salvare gli altri.

Arriviamo agli ultimi episodi ed è quindi inevitabile non nominare Kaworu Nagisa. Tutti i minuti dedicati al ragazzo sono stati importanti, ma scegliamo soltanto un momento, quello delle sue parole dedicate a Shinji durante il bagno.

Il quinto e ultimo momento di questo elenco è quello dell'episodio finale, un episodio estremamente criptico che si conclude con un "Congratulazioni" per Shinji. Una serie di personaggi che lo applaudono in una scena che è rimasta impressa a ogni fan di Neon Genesis Evangelion.

Tutte queste scene torneranno in Italia con l'edizione lussuosa di Neon Genesis Evangelion.