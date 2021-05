Neon Genesis Evangelion: un'affascinante Misato Katsuragi nel cosplay di Nyuki

Anche a distanza di anni dalla prima messa in onda degli anni '90, Neon Genesis Evangelion è ancora un successo. L'opera criptica di Hideaki Anno ha ottenuto un pubblico di nicchia che è cresciuto sempre di più nel corso del tempo, rendendolo un prodotto molto studiato e su cui ancora oggi vertono tante ipotesi.

Conclusosi con il film Daeth & Rebirth, Neon Genesis Evangelion si è poi rinnovato nel nuovo millennio con il progetto Rebuild of Evangelion, ancora una volta sotto la direzione di Hideaki Anno. La tetralogia, non senza pochi patemi, si è conclusa con Evangelion 3.0 + 1.0 da pochi mesi proiettato in Giappone. Anche qui sono stati ripresi molti dei personaggi della serie originale. Non mancano infatti i protagonisti storici come Shinji, Asuka e Rei, i tre piloti degli Eva, e Misato Katsuragi.

Soldato della NERV, Misato Katsuragi ha accolto Shinji Ikari in casa sua e ha provato a badare a lui nonostante la fragile psiche del ragazzino. Giostrandosi tra i suoi pensieri, i suoi doveri e i suoi sentimenti, Misato è stato un personaggio fondamentale di Neon Genesis Evangelion, sia per la serie originale che per i film Rebuild.

Per questo si è meritata gli omaggi dei fan, e uno di questi è il cosplay su Misato Katsuragi realizzato da Nyuki. La cosplayer spagnola ci presenta una donna affascinante e che potete vedere nell'immagine in basso.