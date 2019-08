Neon Genesis Evangelion: ANIMA sta per arrivare in Italia

La Planet Manga lo aveva rivelato alcune settimane fa tramite un suo post su Facebook, ma ora la casa editrice, tramite l'Anteprima pubblicata nella giornata di ieri, ha svelato quando potremo vedere Neon Genesis Evangelion: ANIMA in Italia. La serie scritta da Ikuto Yamashita fa da finale alternativo a quella di The End of Evangelion.

Il primo dei cinque volumi della light novel Neon Genesis Evangelion: ANIMA sarà pubblicato in Italia nel mese di ottobre. Ogni volume avrà sovraccoperta e formato 13x18, in bianco e nero, al costo di 14,90 euro. Dopo tre anni dal blocco del progetto del Perfezionamento dell'Uomo ad opera di Shinji Ikari, appare un nuovo nemico che ha mandato in berserk il Network di Ricerca e Annientamento degli Angeli, ovvero uno dei cloni di Rei responsabili della gestione di questo sistema.

Neon Genesis Evangelion è un anime dello studio Gainax andato in onda, con 25 episodi, tra il 1995 e il 1996. Negli anni è diventata una vera e propria serie di culto e si è continuamente ampliata tramite film, manga e spin-off di varia natura, tra cui la serie di light novel Neon Genesis Evangelion: ANIMA. Recentemente, Netflix ha inserito nel proprio catalogo l'anime di Neon Genesis Evangelion con un nuovo doppiaggio, non privo di polemiche.